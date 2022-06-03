USD 431.95
EUR 464.13
RUB 6.98
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. 12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном

12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном

Фото из открытых источников

Ребенок один играл на турнике.

Предполагается, что он мог запутаться в веревках, передает zakon.kz.

По предварительной информации, взрослые не успели вовремя среагировать на ситуацию. Когда они подбежали к ребенку, было уже поздно.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области рассказали, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Движение большегрузов на лето ограничили в Казахстане
Следующая новость

Две дополнительные полосы движения появятся на перекрёстке в Костанае