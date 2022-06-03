12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном

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Ребенок один играл на турнике.
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Предполагается, что он мог запутаться в веревках, передает zakon.kz.
По предварительной информации, взрослые не успели вовремя среагировать на ситуацию. Когда они подбежали к ребенку, было уже поздно.
В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области рассказали, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
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