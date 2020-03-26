12 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

Еще 12 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«На 16:20 часов 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан — 6 случаев, в городе Алматы — 6 случаев. На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Таким образом, в общем коронавирус выявлен в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской области.

Ранее, сообщалось о 9 новых случаев заражения коронавирусом, которые были зарегистрированы в Нур-Султане.

Известно, что один из пациентов, в Нур-Султане находится в тяжелом состоянии. У него обнаружили двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность первой степени. Кроме того, пневманию выявили у 2-летней алматинки с коронавирусом, которая прилетела чартерным рейсом из Куршевеля. Также сообщалось, что у одного пациента в Алматы состояние средней степени тяжести в связи с наличием хронической обструктивной болезни легких.

Стоит отметить, что два человека вылечились в Алматы от коронавируса. По словам медиков, их выписка запланирована на завтра, 27 марта.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов считает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции в Казахстане придется на начало апреля.

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