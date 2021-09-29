12 тысяч недобросовестных участников исключили из-за Ashyq

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
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С докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели заболеваемость COVID-19 снизилась на 60%, уровень летальности – на 80%. Отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных — с 45% до 32%.
Также, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, межведомственной комиссией принято решение проведении брифингов и пресс-конференций в очном режиме при строгом соблюдении всех санитарных требований. Так, на базе Службы центральных коммуникаций при президенте РК и в региональных центрах коммуникаций смогут принимать участие в пресс-конференциях в офлайн-формате представители СМИ, имеющие «зеленый» статус в приложении «ASHYQ».
В ходе заседания комиссии были заслушаны доклады о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах страны и уровне вакцинации граждан. Заместитель премьер-министра поручил регионам не снижать темпы иммунизации.
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Вместе с тем, МВК было принято решение исключить на 2 недели 12 тыс. недобросовестных участников «Ashyq», не проверяющих статус посетителей.
Завершая заседания межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области