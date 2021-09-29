Список увеличен. Оштрафованы нарушители карантина в Костанайской области

almaty.tv
В Костанайской области увеличился список нарушителей домашнего карантина. Их уже 2079 человек.
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Выявлено 1386 лиц с «красным» статусом и 693 человека с «желтым» статусом, которые воспользовавшись «Ashyq». Пытались пройти в общественные места, хотя находились на домашнем карантине.
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Как отмечают специалисты, на лиц с «желтым» статусом выдается постановление, а на лиц с «красным» статусом протокол об административном правонарушении.
Это штраф в 43755 тенге на одного человека. Уже привлечены к административной ответственности 80 физических лиц, наложено штрафов на почти 3,6 млн тенге.
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3463 - в Костанайской области