У полностью вакцинированных граждан «зеленый» статус в Ashyq сохраняется в течение года

Вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова, которое закрепляет период действия «зелёного» статуса в Ashyq для вакцинированных граждан, передает informburo.kz

Согласно постановлению, у граждан, получивших первую дозу вакцины против Covid-19, «зелёный» статус сохраняется в течении 21 дня. Если человек не получит второй компонент вакцины по истечении 21 календарного дня после первой прививки, статус «зелёный» переводится в «синий».

У граждан, прошедших полный курс вакцинации против Covid-19, «зелёный» статус сохраняется в течение одного года. У лиц, переболевших Covid-19, «зелёный» статус сохраняется в течение последних трёх месяцев после выздоровления.

Граждане с «жёлтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» через 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на Covid-19.

У контактных, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на Covid-19, «жёлтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на Covid-19.

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