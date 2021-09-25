Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

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Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление, передает Tengrinews.kz.
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Документ устанавливает алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq», а также регулирует правила ужесточения и ослабления карантина при переходе региона из одной зоны в другую.
«Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении «Ashyq», в том числе других платформ», — говорится в постановлении.
Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной».
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Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны.
В регионах «темно-красной» зоны:
- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранение дистанционной формы работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних трех месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее — МВК);
- допускается вне проекта «Ashyq»: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.
При переходе региона в «красную» зону из «темно-красной», «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Постановление вступает в силу с 00.00 часов 27 сентября.
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3463 - в Костанайской области