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COVID-19. Костанайская область вышла из «красной зоны»

Фото ALAU.KZ/Н.Луговской

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 сентября.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

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В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская области.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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