COVID-19. Костанайская область вышла из «красной зоны»

Фото ALAU.KZ/Н.Луговской
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 сентября.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.
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В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская области.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область красная зона новости общество РТН