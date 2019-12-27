14 человек погибли при крушении самолета Bek Air, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

«В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пациентов, состояние крайне тяжелое. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте — 14», — говорится в официальном сообщении.