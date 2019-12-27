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14 человек погибли при крушении самолета Bek Air

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Наталья Луговская
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tengrinews.kz

14 человек погибли при крушении самолета Bek Air, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы. 

«В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пациентов, состояние крайне тяжелое. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте — 14», — говорится в официальном сообщении.

На данный момент известно о 14 погибших, из них опознаны семеро.

Список погибших:

1.​ Николай Астахов, 1971 года рождения;
2.​ Р. Кайдаров, 1940 года рождения;
3.​ Бауыржан Калиев, 1974 года рождения;
4.​ Базархан Карибаев, 1974 г.р.
5.​ Марат Муратбаев, 1961  года рождения;
6. ​Абай Нурбаев, 1982 года рождения;
7. ​А. Исина

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