14 человек погибли при крушении самолета Bek Air, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
«В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пациентов, состояние крайне тяжелое. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте — 14», — говорится в официальном сообщении.
На данный момент известно о 14 погибших, из них опознаны семеро.
Список погибших:
1. Николай Астахов, 1971 года рождения;
2. Р. Кайдаров, 1940 года рождения;
3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения;
4. Базархан Карибаев, 1974 г.р.
5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения;
6. Абай Нурбаев, 1982 года рождения;
7. А. Исина
Свидетельство о постановке на учет отечественного теле-, радиоканала Радиоканал «Алау» №KZ85VJB00000171 от 07.06.2017 г. г.Астана. Свидетельство о переучете отечественного теле-, радиоканала Телеканал "Алау" №KZ69VJB00000168 выдано 29.05.2017 г. г.Астана. Номер и дата первичной постановки на учет № 1031 от 17.03.1993 г.