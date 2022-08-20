143! Костанай с размахом отмечает день рождения — фото-видео

Концертные номера творческих коллективов Костанай, выставки мастеров, фестиваль детского творчества, выставки мастеров прикладного искусства, конкурсы — так сегодня Костанай отмечает свой 143-ий день рождения.

Мы покажем вам фото и видео с празднования!

Праздник продолжается — ПЛАН ПРАЗДНОВАНИЯ ТУТ

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