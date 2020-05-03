15 000 тенге за комуслуги. 3200 заявок одобрено в Костанайской области

Согласно поручению Главы государства в стране реализуется еще одна мера поддержки граждан – выплата компенсации за коммунальные услуги в сумме 15000 тенге.

Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Даурен Аскаров на 30 апреля в Костанайской области поступила 21 тысяча заявок. Из них 726 заявок не принято. Около 3200 заявок одобрено. Остальная часть рассматривается, сообщается на странице региональной службы коммуникаций области в Facebook.

Более 80% обратившихся за пособием на оплату коммунальных услуг-жители Костаная. В целом, в области общее количество людей, относящихся к такой категории, составляет более 50,5 тысяч человек.

Однако, на первом этапе действия правил оказания данной выплаты, они вызвали ряд замечаний и предложений граждан. И сегодня заместитель Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бейбут Шаханов на брифинге в СЦК сообщил, что в правила готовятся изменения, которые позволят использовать при назначении компенсации лицевые счета членов семей тех категорий граждан, которые указаны в правила. А также если указанные категории являются квартиросъемщиками, то будут приниматься лицевые счета арендодателей.

Обновленный список номеров для получения 15000 тенге на комуслуги можно посмотреть здесь.

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