15 лет запросило обвинение для создательницы ОПГ в Костанае

Состоялись прения и по делу группы костанайцев, обвиняемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Создала группу, согласно обвинению, из корыстных побуждений, 38-летняя Фаина Титовец. С января 2020 года по август, действуя по заранее разработанному плану и преступным схемам, она приобретала у неизвестных следствию лиц героин, и подготовила условия для его распространения среди наркозависимых жителей города.

В состав организованной преступной группы Титовец вовлекла в качестве активных участников 38-летнюю Анну Коломейцеву, 48-летнего Александра Капитулу, 32-летнего Тимура Хафизова. Они, согласно обвинению, за деньги и бесплатный героин, продавали дозы наркотиков зависимым лицам. Гособвинитель считает, что в ходе процесса вина подсудимых доказана полностью.

Для Коломейцевой, с учетом признания ею вины, сотрудничества со следствием, и изобличения ею соучастников, прокурор просит наказание в 7 лет лишения свободы. Остальным подсудимым, учитывая активную роль Фаины Титовец, предложено назначить по 15 лет лишения свободы.

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