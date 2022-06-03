15 лет запросило обвинение для создательницы ОПГ в Костанае

ktk.kz
Состоялись прения и по делу группы костанайцев, обвиняемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
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Создала группу, согласно обвинению, из корыстных побуждений, 38-летняя Фаина Титовец. С января 2020 года по август, действуя по заранее разработанному плану и преступным схемам, она приобретала у неизвестных следствию лиц героин, и подготовила условия для его распространения среди наркозависимых жителей города.
В состав организованной преступной группы Титовец вовлекла в качестве активных участников 38-летнюю Анну Коломейцеву, 48-летнего Александра Капитулу, 32-летнего Тимура Хафизова. Они, согласно обвинению, за деньги и бесплатный героин, продавали дозы наркотиков зависимым лицам. Гособвинитель считает, что в ходе процесса вина подсудимых доказана полностью.
Для Коломейцевой, с учетом признания ею вины, сотрудничества со следствием, и изобличения ею соучастников, прокурор просит наказание в 7 лет лишения свободы. Остальным подсудимым, учитывая активную роль Фаины Титовец, предложено назначить по 15 лет лишения свободы.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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