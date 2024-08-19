15 миллионов перевела сотрудница медцентра. Костанайцам причинен рекордный ущерб мошенниками

Начальник управления полиции Болат Иманов сообщает, что в сравнении с 2023 годом значительно увеличилось количество интернет мошенничеств, ущерб от которых составил более 360 миллионов тенге.

Прошедшая неделя стала рекордной. Мошенники преступным путем обогатились на наших доверчивых гражданах еще на 53 миллиона тенге. Это, по данным областного ведомства, 15 % от общего ущерба с начала года. В последнее время одним из самых распространенных видов в Костанае стало, когда от имени руководителя государственного органа его подчиненным рассылаются сообщения в мессенджере Whatsapp, о необходимости выполнить определенные действия.

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«К примеру, совсем недавно от имени акима города Костаная рассылались подобные сообщения. Мошенники создали учетную запись в Whatsapp. Из общей доступной информации туда внесли все анкетные данные акима, фото профиля и после создали чат, в котором разослали сообщение, что «Сотрудниками КНБ проводится проверка, я дал ваш номер Вам перезвонят и Вам необходимо выполнить их требования. После с работниками связывается лже-сотрудник КНБ и требует перевести ваши накопления на безопасный счет», — говорит Болат Иманов.

Буквально недавно аналогичная ситуация произошла в одном из костанайских медицинских центров, где злоумышленники использовали подобную схему. Сотрудница этой организации поверив злоумышленникам перевела деньги в размере 15 миллионов тенге. Со слов потерпевшей она копила эти деньги более 20 лет.

Как распознать мошенников и еще о нескольких популярных схемах мошенничества рассказал заместитель начальника управления полиции Ахтан Макеев.

По-прежнему люди ведутся на дешевые смартфоны и иные товары предлагаемые в социальных сетях и маркетплэйсах. Не убедившись в существовании интернет — магазина люди заблаговременно вносят предоплату, либо полную сумму денег.

«Чтобы не стать жертвой преступников полицейский советует обратить внимание на имя домена, который возможно похож на сайт другого интернет — магазина. Во-вторых, слишком низкая цена товара. Часто низкая цена – это преимущество. Но если стоимость товара существенно ниже рыночной, за продавцом может скрываться аферист. В-третьих, обязательным условием приобретения товара является предоплата. Отсутствие отзывов, контактов продавца, размытые фото товара, неточности в описании товаров, все это должно насторожить покупателя – поделился советами Ахтан Макеев.

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