15 собак напали на девочку. Укусы с ног до головы

На школьницу напали 15 собак и даже маленькие собачки, которые не могли укусить, царапали ее. У ребенка прокусаны стопы ног, только на ногах 21 шов, на голове еще три шва.

В Актюбинской области с каждым днем все больше и больше случаев нападения собак на людей. Страдают чаще всего дети. Они беззащитны перед агрессивными животными. В прошлый четверг, 19 мая на 13-летнюю девочку напали сразу 15 бездомных собак, пишет diapazon.kz

Они покусали и расцарапали бедного ребенка, разодрали ее обувь и одежду. Девочку чудом спас прохожий. Если бы не он, даже страшно представить, что могло случиться…

Бездомные собаки прокусили кроссовки, содрали их вместе с носками. Девочка пыталась защититься от клыков животных, но 15 собак не дали ей этого сделать. Укусы были настолько мощными, что разодрали одежду и порвали кроссовки.

Кусали с головы до ног. Прокусили стопы, на ногах 21 шов, на голове еще 3 шва.

– На дочь напали собаки, когда она шла домой из школы. Наш дом находится в микрорайоне Есет батыр (Нур-Актобе), 3 микрорайон, он 9-этажный. Мы получили жилье в прошлом году как многодетная семья. Стояли в очереди 12 лет. Первый вопрос, который я задала, когда мне вручали ключи, где находится школа. Она в 15-20 минутах ходьбы от дома. Школа недалеко, но по пути напали 15 собак! За 4 минуты ей чуть ли ноги не отгрызли! Рост моей дочери 160 см, ей 13 лет. А если бы там проходил ребенок младше и ниже ростом? Представляете, что могло случиться?! К счастью, дочь заметил прохожий, он насчитал 15 собак, и даже маленькие собачки, которые не могли укусить, царапали ее! У нее на спине царапины от маленьких лап! Когда он ее спасал, мимо проходила учительница. Она позвонила нашей классной руководительнице, а та – мне. Сразу же вызвали скорую. Сейчас рюкзак у учительницы, я на следующий день вернулась на это место и нашла кроссовки дочери, сотовый телефон. Собаки прокусили даже кроссовки! В тот день последним был урок физкультуры, дочь была в трико. А если бы она была в капроновых колготках и легких босоножках? Они содрали с нее кроссовки, носки, трико порвали, футболку, кофту! – рассказала Алтынгуль Жарылгапова, мама пострадавшей девочки.

Мама девочки каждый день рядом с дочерью в больнице. Ребенок получил не только физическую, но еще и психологическую травму. С ней работает психолог.

– Собаки у нас стали, как второй коронавирус. Скоро опять наступит 1 сентября, как мне ребенка в школу отпускать? У нее прокушены стопы. Она не ходит. Я ее на руках в туалет, в ванную несу. Только на ногах у нее 21 шов, на голове еще три шва. Если собак не уничтожают, то пусть хотя бы стерилизуют их, чтобы стаями на детей не нападали. Я буду бороться за безопасность детей. Мне страшно представить, что могло случиться. Это просто так нельзя оставлять, – добавила мама девочки.

Новый закон не разрешает уничтожать

В управлении ветеринарии Актюбинской области знают об этой проблеме, но пойти против закона не могут. Они признают, что остались между молотом и наковальней.

– Девочку покусали бездомные собаки. Раньше отловом занималась наша город­ская ветстанция, но со 2 марта вышел новый закон «Об ответственном обращении с животными». По этому закону можно только вылавливать собак, потом временно содержать, стерилизовать и отпускать на волю. По новому закону должно быть гуманное отношение к животным. По старому закону был отлов и уничтожение, сейчас такого нет. Бывают еще правила отлова, временного содержания, стерилизации и так далее. Они вышли 18 мая и начинают действовать через 60 дней после публикации. Сейчас мы начинаем разработку проекта решения в маслихат Актюбинской области. Чтобы нам выделили деньги на содержание бродячих собак и кошек, нужно внести изменения в единый бюджетный классификатор. Только тогда нам выделят деньги, – прокомментировал Иса Базаров, замруководителя управления ветеринарии Актюбинской области.

Такой закон есть во многих странах мира, однако наш народ нести ответственность за собак не хочет.

– В других странах мира собак держат строго дома, они все чипированы, имеют документы, за них платят налог. За собак ответственность несут люди. У нас не так. У нас люди на учет своих собак не ставят, берут, а потом выкидывают на улицу. Ни один человек не пришел и не оформил документы на свою собаку. Особенно много собак на дачах, на стройках. Они сбиваются в стаю, они голод­ные и начинают искать еду на мусорках, среди них бывают и агрессивные. Чаще всего нападают на детей, потому что они беззащитные. Когда произошел случай с девочкой, мы направили сразу ветстанцию, но собак, которые напали на ребенка, так и не нашли. Они уже поменяли локацию, – добавил Базаров.

Нужно предотвратить укусы собак – врачи

В центре охраны материнства и детства сообщают, что за 5 месяцев в травмпункты с укусами собак обратились 177 детей. Рост идет именно в апреле и мае.

– Все пострадавшие дети в возрасте от 2 до 16 лет, укусы различной локализации и степени тяжести. Есть рост обращений с укусами собак, только за апрель и май пострадал 101 ребенок. Просим вашего содействия для решения вопроса предотвращения укусов собак, – сообщили в ЦОМиД.

Как узнал «Диапазон», только за 3 месяца 2022 года от укусов собак и кошек пострадали 354 человека 9от собак 280, от кошек 74). Из них 102 – дети и 252 взрослых.

Совет кинолога

– Если вы видите, что собака агрессивная, нужно встать ровно и не паниковать. Не поворачивайтесь к ней спиной. Если есть сумка или пакет, прижмите его к груди. Средством защиты может стать перцовый баллончик, дезодорант или духи, резкие запахи отпугивают собак. Нужно учить детей не трогать собак, даже дружелюбных, – рассказала Татьяна Зайковская, кинолог из Актобе.

354 человека пострадали из-за укусов собак и кошек только за эту весну. Цифра растет с каждым днем.

101 ребенка покусали собаки только за апрель и май.

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