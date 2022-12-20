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1500 тысячи вместо 700. Выросло количество вызов скорой помощи в Костанайской области

Костанайская областная станция скорой неотложной помощи работает в авральном режиме.

Бригады, а их по региону 56, практически не заезжают на свои базы, отправляясь от одного пациента к другому. В Костанае, к примеру, ежесуточно курсируют 18 экипажей. Сейчас они совершают больше 500 выездов в сутки.

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«В течение недели значительно увеличилось количество пациентов с ОРВИ. Основным проявление — температура, поэтому количество вызовов увеличилось в два раза. Повышение температуры не является основанием для вызова скорой, а является основанием для обращения в поликлинические службы, к своему участковому врачу. При температуре основанием вызова скорой помощи является отдышка, появление боли в груди, тошнота рвота, судороги — остальное -это прерогатива поликлиническая службы», — сообщил врач Костанайской областной станции скорой медицинской помощи Юлиан Подавец.

По официальным данным, обычно в сутки бригады в Костанайской области свершают около 700 выездов, сейчас их количество переваливает за 1500. Причем отмечается резкий рост числа обращений в скорую помощь пациентов с повышением температуры. Примерно 40 процентов — это пациенты с ОРВИ. Немало среди заболевших и детей, которым родители не могут сбить температуру.

«Областная станция скорой помощи в данный момент работает с двойной нагрузкой. Обслуживая и свои вызовы и поликлинические, поэтому наблюдаются задержки в выездах. Особенно обидно, что когда мы приезжаем к пациенту 30 лет с температурой и объясняем ему, как снизить температуру парацетамолом, в это время другой пациент с болями в грудной клетке может не дождаться вовремя скорую помощь», — объясняет врач.

Медики станции скорой помощи просят костанайцев с пониманием отнестись к увеличению времени ожидания бригад в это время и вызывать их только в тех случаях, когда вы действительно самостоятельно уже не справляетесь, особенно это касается снижения температуры тела больного.

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