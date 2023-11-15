1716 детей вместо 950. Сколько переполненных школ в Костанае?

За последние годы в Костанае дефицит мест в дошкольных организациях сократился практически вдвое. Этого удалось добиться благодаря мини-центрам и размещению государственного заказа в частных садах. Однако в центре города, в районе КЖБИ, в Западном и новых микрорайонах все еще есть потребность в дошкольных учреждениях. К примеру, в южной части города проблему нехватки детсадовских мест можно решить, переселив военкомат.

Он располагается в здании, где когда-то был детский сад. Как сообщил аким Костаная, сейчас этот вопрос на стадии переговоров. Но наиболее острая проблема в сфере образования касается школ, их не хватает, а те что есть — переполнены.

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«Решением проблемы станет ввод новых школ на 1880 мест в микрорайонах Береке и Кунай. Также в текущем году начато строительство детских садов по 280 мест каждый в микрорайонах «Юбилейный» и «Аэропорт». До 2025 года будут построены еще три «комфортные» школы на 2700 мест», — говорит руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.

Дефицит ученических мест есть в 19 школах города, как в центре, так и в микрорайонах. Одна из загруженных школ города — школа № 16. При проектной мощности 950 человек, здесь обучаются 1716 школьников. Руководство школы отмечает, что это создает свои неудобства. Но они справляются.

В 16 школе 61 класс. Только в начальном звене, с 1 по 4 классы по семь параллелей. Территориально к этой школе относится 5, 6, 7, 8 микрорайоны и район «Военного городка».

«Большое затруднение у нас вызывает — посадочные места в столовой. Также работа детской раздевалки- это самая большая сложность, когда первая смена спускается в 13:30, а вторая приходит в 13:30. На первом этаже создается большой ажиотаж. Первая смена должна одеться и выйти, вторая должна раздеться и зайти на этажи», — говорит директор общеобразовательной школы №16 Костаная Ильяс Ельжасов.

Новые школы и сады в городе, которые строятся, смогут решить проблему с загруженностью, но не в полном объеме. Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что школа нужна и в центральной части города.

Отдел образования должен изучить ситуацию и сказать, какое образовательное учреждение здесь необходимо больше.

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