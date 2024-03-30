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184 600 тенге единовременно. Какую помощь получат пострадавшие от паводка в Костанайской области

Фотография для новости 184 600 тенге единовременно. Какую помощь получат пострадавшие от паводка в Костанайской области

Фото ДЧС области

Пострадавшим будет оказана помощь. Единовременная выплата, возмещение ущерба и компенсации. На все это могут рассчитывать жители, оказавшиеся в эпицентре половодья. 

Сейчас в Костанайской области, а именно в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ежедневно спасательными службами проводится эвакуация людей из мест затоплений. Местные власти напомнили, что граждане, пострадавшие от последствий стихии, имеют право на компенсацию и помощь.

«В настоящее время созданы комиссии во всех регионах, это в городе Аркалык, Джангельдинском, Амангельдинском районах. Комиссии уже начали принимать заявления от пострадавших. Возмещаться будет ущерб, если пострадало недвижимое имущество, это вот дома и другие капитальные здания. Если пострадало движимое имущество, это автотранспорт, сельхозтехника, мебель и бытовая техника», — говорит руководитель управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова.

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Также, всем пострадавшим семьям назначена единовременная выплата — это 184 600 тенге. Чтобы получить эти деньги, пострадавший должен обратиться в местный акимат с заявлением и справкой от органов ЧС о причинённом ущербе. Сумма поступит на счет в течение 30 календарных дней. Могут рассчитывать люди и на возмещение ущерба.

«Для этого необходимо обратиться в местные акиматы с заявлением и приложить перечень утраченного имущества с подтверждающими документами. А по скоту необходима регистрация в системе ИСЖ, это идентификация сельскохозяйственных животных. Размер ущерба определяется независимыми оценщиками, которых будут привлекать акиматы. Также помимо бюджетных средств планируется дополнительно оказать помощь за счет добровольных спонсорских средств граждан и предпринимателей», — отметил замруководителя управления финансов Маулен Сункаров.

На данный момент, уже несколько организаций Костаная объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших людей от паводка.

«На сегодняшний день идет большой сбор. Мы планируем в течение 2-3 дней собрать как можно больше материалов, помощи и доставить своим автотранспортом в пострадавший район, и вручить пострадавшим жителям данных районов», — сообщил проректор по воспитательной работе и связям с общественностью им.З.Алдамжар Нуркен Байкадамов.

Пока активисты, волонтеры и преподавательский состав университета сортирует вещи, которые приносят неравнодушные жители города. Сбор будет продолжаться и в эти выходные. Ну а первого апреля, средства гигиены, теплые вещи и продукты будут доставлены пострадавшим.

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