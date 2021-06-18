19-летний водитель, насмерть сбивший женщину на велосипеде, арестован

Для профилактики безопасности дорожного движения в этом году полицией региона было проведено семь операций. Последние из них это «Безопасная дорога», на нее отводился целый месяц, и «Автобус». Как сообщил в рамках онлайн акции «Приёмная на дороге», заместитель начальника управления местной полицейской службы областного департамента полиции Виталий Цой, в ходе их проведения было выявлено более 8 тысяч нарушений правил дорожного движения, передает alau.kz

Водители, оправдывая свои нарушения, чаще всего, по данным полиции, говорят о том, что не думали, что их незаконные действия будут замечены. А их излишняя самонадеянность, приводит зачастую, к печальным последствиям, а усугубленная алкоголем, и к трагическим. Как например в случае, произошедшем в Костанае 15 июня.

«Водитель 2001 года рождения совершил наезд на женщину 1976 года рождения, которая переезжала проезжую часть на велосипеде. Водитель не имел права управления транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения, и совершил такое ужасное ДТП. Самонадеянность данного водителя привела вот к таким тяжелым последствиям», — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

19-летний человек, который управлял тем автомобилем, по решению суда арестован, и будет оставаться под стражей до суда.

Для улучшения ситуации на костанайских трассах, в областном центре операция «Безопасная дорога» объявлена пока бессрочной.

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