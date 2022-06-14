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Трагедия произошла 14 июня. Об этом сообщает polisia.kz
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В Акмолинской области 2-летний мальчик погиб, упав в уличный туалет. 14 июня около 11.30 часов дня в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение жительницы одного из сел о том, что 2-летний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в канализационный септик.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи.
Было установлено, что ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.
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