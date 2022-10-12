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-20 градусов. О ноябрьской погоде рассказали костанайские синоптики

О том, какая погода ожидает жителей Костанайской области рассказали синоптики Казгидромета.

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«Согласно консультативному прогнозу погода в ноябре ожидается выше климатической нормы, а осадков будет меньше нормы. В первую неделю ноября среднесуточные температуры будут положительные, а со второй недели начнется резкое понижение температуры ночью до -10,-15, а днем 1-6 мороза», — сообщили синоптики КФ «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков уже будет и устойчивый снежный покров. К концу месяца температура будет доходить до -20 градусов.

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