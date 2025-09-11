 Ya Metrika Fast
200 млрд тенге фиктивно вывели из ЕНПФ – АФМ

— Сегодня, 10:59
Изображение для новости: 200 млрд тенге фиктивно вывели из ЕНПФ – АФМ

Фото Н.Луговской/alau.kz

Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг, передает LS.

Об этом в ходе приема у президента Касым-Жомарта Токаева проинформировал председатель Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов.

Кроме того, расследуется 23 уголовных дела по фактам незаконного микрокредитования. Ущерб по этим делам оценивается в 71 млрд тенге.

АФН проводит работу по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые были вовлечено свыше 112 тыс. казахстанцев.

«Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества», –говорится в сообщении.

Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.

Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге.



