Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг, передает LS.

Об этом в ходе приема у президента Касым-Жомарта Токаева проинформировал председатель Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов.

Кроме того, расследуется 23 уголовных дела по фактам незаконного микрокредитования. Ущерб по этим делам оценивается в 71 млрд тенге.

АФН проводит работу по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые были вовлечено свыше 112 тыс. казахстанцев.

«Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества», –говорится в сообщении.

Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.

Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге.

