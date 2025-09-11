Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг, передает LS.
Об этом в ходе приема у президента Касым-Жомарта Токаева проинформировал председатель Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов.
Кроме того, расследуется 23 уголовных дела по фактам незаконного микрокредитования. Ущерб по этим делам оценивается в 71 млрд тенге.
АФН проводит работу по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые были вовлечено свыше 112 тыс. казахстанцев.
«Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества», –говорится в сообщении.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.
Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге.
В Костанае более 900 многоэтажек получили паспорта готовности к отопительному сезону
Перекроют доступ к пенсионке для лечения зубов в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.