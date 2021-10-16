200 несовершеннолетних, распивающих спиртное, задержано в Костанайской области

Более 250 лиц без определенного места жительства задержано в Костанайской области за время проведения операции «Участок». В приемник распределитель областного центра помещено 55 лиц.

Оперативно-профилактическое мероприятие длится уже более 40 дней.

За это время полицейские обошли более 160 тысяч квартир и частных домов, проверили почти 1400 съемных жилищ, и выявили почти 600 фактов предоставления жилья в наем без регистрации в налоговых органах. Все владельцы уведомлены о нарушениях. Проверены 7,5 тысяч владельцев огнестрельного оружия, выявлено 129 нарушений хранения и регистрации оружия, изъято 17 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

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Задержано почти две сотникой несовершеннолетних, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нахождение в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых. Но большую часть из этого числа задержали за бродяжничество. 16 детей поместили в центр адаптации несовершеннолетних.

В рамках ОПМ полицейскими выявлено почти 9 тысяч правонарушений. Операция «Участок», проводится для усиления мер по профилактике правонарушений по всей Республике. Продлится она до 1 декабря.

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