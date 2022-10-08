27 умышленных убийств совершено в Костанайской области. Какие поручения дал министр МВД?

4,5% от всех зарегистрированных в Казахстане преступлений приходится на Костанайскую область. Такую цифру назвал министр внутренних дел Республики Марат Ахметжанов на встрече с населением региона.

С начала года, по словам главы МВД, количество преступлений в Костанайской области снизилось на 15%.

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«И что радует, убийства снизились на 36%, кражи на14%, грабежи на 22%, мошенничества на 14%, хулиганства на 72%, изнасилования на 80%. Меньше совершено на улицах, несовершеннолетними, в алкогольном состоянии, ранее судимыми и в сфере быта», — отметил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Но, как сказал министр, эти показатели не должны успокаивать костанайскую полицию. Регистрация любого правонарушения означает, что есть причины и условия для его совершения. Все же за 9 месяцев в регионе зафиксированы факты 27 умышленных убийств. Глава МВД поручил местным сотрудникам, в первую очередь устранять предпосылки для совершения преступлений. Но полиции должны помогать и другие госорганы.

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