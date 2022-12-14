-28 градусов и метели. Погоду определит обширный антициклон

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В период с 15 по 17 декабря метеорологические условия на большей части территории Казахстана будут определяться влиянием обширного антициклона с центром над Усть-Ишимом.
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В связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков и понижение температуры воздуха в северных регионах республики ночью до 23-28 мороза. Лишь в центре, на юго-западе, а 17 декабря на востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью.
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В южных регионах Казахстана ожидается туман.