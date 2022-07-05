3-летний мальчик потерялся в Рудном

Об этом сообщается в инстаграм аккаунте УП г. Рудного.
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Мальчик остался без присмотра и убежал из дома.
«Трехлетнего ребенка нашли сотрудники отдела ювенальной полиции города Рудного. В оперативном порядке, инспекторами, ребенок был найден в парке. В целости и сохранности, малыша вернули маме. В свою очередь, девушка поблагодарила за помощь сотрудников», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Костанае потерялись две девочки.
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