3-летний мальчик потерялся в Рудном

Об этом сообщается в инстаграм аккаунте УП г. Рудного.

Мальчик остался без присмотра и убежал из дома.

«Трехлетнего ребенка нашли сотрудники отдела ювенальной полиции города Рудного. В оперативном порядке, инспекторами, ребенок был найден в парке. В целости и сохранности, малыша вернули маме. В свою очередь, девушка поблагодарила за помощь сотрудников», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Костанае потерялись две девочки.

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