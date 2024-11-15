3 млрд ущерба и частичный возврат: сколько денег вернули по делу о субсидиях в Костанае

В Костанае оглашён приговор по громкому делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

Как работала схема

По данным следствия, преступную группу возглавлял руководитель ТОО «Beef Export Group» Пархоменко. В схеме участвовали должностные лица управления сельского хозяйства, а также сельхозтоваропроизводители и ветеринарные специалисты районов.

Злоумышленники оформляли фиктивные сделки по закупу крупного рогатого скота и его переработке. Это позволяло им систематически получать субсидии в рамках госпрограмм развития агропромышленного комплекса.

Как выводили деньги

Полученные средства перечислялись за якобы поставленный скот, после чего обналичивались. Далее деньги возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для легализации доходов оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых подавались новые заявки на субсидии.

Ущерб государству

В результате преступной деятельности государству причинён ущерб свыше 3 млрд тенге. В ходе следствия подозреваемые добровольно возместили более 107 млн тенге.

Приговор суда

Организатор схемы осуждён к 14 годам лишения свободы. Ещё 14 участников группы получили сроки от 6 до 10 лет.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество общей стоимостью около 3 млрд тенге, включая денежные средства — 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Последствия

В правоохранительных органах отмечают, что подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки сельского хозяйства и мешают развитию добросовестного бизнеса.

