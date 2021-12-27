30 ДТП. Полиция Костанайской области предупреждает водителей

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Пресс-служба департамента полиции Костанайской области предупреждает об ухудшении погоды в регионе.
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«Выпадение большого количества осадков приводит к образованию снежных накатов на дороге. Все это неблагоприятно влияет на движение транспортных средств и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. В Костанае за сутки произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим обращаемся к водителям и пешеходам – будьте внимательными на дорогах. Водителям предлагаем воздержаться от поездок на дальние расстояния. В такую погоду необходимо поменять свой стиль вождения, никаких резких торможений и ускорений. Пешеходы, также будьте предельно осторожны, переходя дорогу и при движении по обочинам дорог. Мы настоятельно рекомендуем водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят ваши жизни и здоровье», — говорится в сообщении.
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