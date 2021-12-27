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Информация для школьников второй смены Костанайской области — ДОПОЛНЕНО

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Отдел образования Костаная распространил информацию для школьников и их родителей.

В связи с погодными условиями: усилением ветра, сильным снегопадом и плохой видимостью 27 декабря 2021 г. Учащиеся 2 смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

Занятия для первой смены рекомендовано сократить.

В Лисаковске, Рудном, Житикаре, в районе им.Б.Майлина, в Алтынсаринском 2 смена переведена на дистанционное обучение Узункольском и Мендыкаринском районах 2 смена переведена на дистанционный формат.

Погода ухудшается. Информация для учащихся колледжей Костанайской области

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