Информация для школьников второй смены Костанайской области — ДОПОЛНЕНО

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Отдел образования Костаная распространил информацию для школьников и их родителей.
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В связи с погодными условиями: усилением ветра, сильным снегопадом и плохой видимостью 27 декабря 2021 г. Учащиеся 2 смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.
Занятия для первой смены рекомендовано сократить.
В Лисаковске, Рудном, Житикаре, в районе им.Б.Майлина, в Алтынсаринском 2 смена переведена на дистанционное обучение Узункольском и Мендыкаринском районах 2 смена переведена на дистанционный формат.
Погода ухудшается. Информация для учащихся колледжей Костанайской области
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