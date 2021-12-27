Погода ухудшается. Информация для учащихся колледжей Костанайской области

Информацию для учащихся колледжей Костанайской области сообщили в пресс-службе управления образования региона.

«Занятия для учащихся всех курсов колледжей Костаная второй смены переводятся на дистанционный формат. Первую смену рекомендовано сократить. В регионах области в соответствии с погодными условиями решение принимается руководством колледжей», — сообщили в управлении.

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