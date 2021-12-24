30-градусные морозы на подходе. Прогноз погоды на 25-27 декабря

Фото alau.kz
На большей части страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в северных регионах в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель.
Читайте также: Глава МЧС оценил идею штрафовать водителей, выезжающих на трассу в непогоду
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
- на западе ночью от 14-23 до 3-13 мороза, днем 13 мороза-3 тепла,
- на северо-западе ночью от 17-33 до 7-23 мороза, днем от 10-25 до 2-11 мороза,
- на севере температура воздуха ночью основной фон 20-33 мороза, днем повышение от 10-26 до 5-15 мороза,
- понижение температуры воздуха в центре и на востоке, северо-востоке ночью от 5-15 до 10-25 мороза, днем от 2-11 до 5-20 мороза,
- на юге ночью от 15 мороза-3 тепла до 3-20 мороза, днем 8 мороза-12 тепла до 10 мороза-3 тепла,
- на юго-востоке страны ночью от 5 мороза-3 тепла до 0-8 мороза, днем от 2-10 тепла до 0-10 мороза.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области