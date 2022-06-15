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Наконец-то жара. Прогноз погоды на 16-18 июня

alau.kz

В предстоящие трое суток значительных изменений не ожидается.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, 16 июня на востоке, юго-востоке РК сильные дожди.

Жителей северных и центральных регионов Казахстана, наконец порадует по-настоящему летняя погода и постепенное повышение дневных температур воздуха до 25-30 тепла, а на юге Карагандинской области до 35 тепла.

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