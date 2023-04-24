300 тысяч тенге каждому казахстанцу: сообщение о пособиях распространяется в Сети

В сети распространяется видеоролик, в котором сообщается о том, что всем казахстанцам полагается пособие в размере 300 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Фейковая новость представлена по видом новостного материала, вышедшего якобы на одном из казахстанских телеканалов.

«Распространяемое в сети видео – это переозвученный новостной сюжет телеканала КТК. При этом на официальном сайте канала новостей о пособиях в размере 300 тысяч тенге нет. Сообщений о выплатах такого рода нет и на официальном сайте Президента Казахстана», — отмечает издание Stopfake.kz.

Отмечается, что на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана информация о выплате пособий всем гражданам в размере 300 тысяч тенге также отсутствует.

«Ни в каких официальных СМИ о пособиях в размере 300 тысяч тенге тоже не говорилось. Из всего этого следует, что распространяемое видео — ложь. В Казахстане не вводили никаких пособий для всех без исключения граждан», — сообщает Stopfake.kz.

Отметим, сайт Stopfake.kz создан при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана.

Напомним, в мессенджерах также распространяется аудиосообщение, где женский голос предупреждает о грядущем отключении интернета с 26 апреля по 10 мая. Ситуацию уже прокомментировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Данная рассылка распространялась в Павлодарской области. В местном управлении цифровых технологий назвали ее фейковой.

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