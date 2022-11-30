-32 градуса. Прогноз погоды на ближайшие три дня

Со смещением очередного антициклона, на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, в связи с чем на западе, северо-западе и севере ожидается погода без осадков.

В центре, на юге и юго-востоке страны выход Южного циклона сохранит свое влияние, а также принесет с собой осадки, преимущественно в виде снега:

1 декабря в горных районах юга и юго-востока

2 декабря, с прохождением атмосферных фронтов, на востоке ожидается сильный снег.

По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке – туман, гололед; на востоке и в центре – метель.

Понижение температуры воздуха: ночью на западе страны от 2-16 до 5-18 мороза, на северо-западе от 7-27 до 14-30 мороза, в северных регионах от 15-28 до 22-32 мороза, в центре страны от 5-20 до 13-30 мороза, на востоке республики от 15-35 до 22-37 мороза, на юге от 3-12 до 8-17 мороза, на юго-востоке от 1-22 до 8-28 мороза.

Напомним, сегодня в две смены отменили уроки в городах и районах Костанайской области.

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