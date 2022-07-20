33 года в профессии. Коллеги выражают соболезнования по поводу гибели медработника в Костанайской области

Фот с instagram.com/zdravo.kst/
Слова соболезнования медработники и обычные люди выражают под постом инстаграм аккаунта управления здравоохранения Костанайской области.
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«В результате ДТП, находясь при исполнении своих служебных обязанностей погибла медсестра Джангильдинской районной больницы Нурсауле Аскарова 1969 года рождения. Аскарова Нурсауле Буркитбаевна работала в одной больнице без перерыва. 33 года назад пришла после окончания Аркалыкского медицинского колледжа. С 1989 года работала в разных отделениях КГП «Джангельдинская РБ» , в последние годы — в качестве медсестры поликлиники. Была приветлива, доброжелательна. Коллегам и пациентам запомнилась профессионалом своего дела. Приносим искренние соболезнования семье, погибшей коллеги. Светлая память, Нурсауле Буркитбаевне», — говорится в аккаунте областного ведомства.
Вечером в Амангельдинском районе на трассе Торгай- Аркалык, возле села Кумкешу, по вине пьяного водителя легковой автомашины «Нива-Шевроле». Медработник от полученных травм скончалась на месте.
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