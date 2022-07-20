33 года в профессии. Коллеги выражают соболезнования по поводу гибели медработника в Костанайской области

Слова соболезнования медработники и обычные люди выражают под постом инстаграм аккаунта управления здравоохранения Костанайской области.

«В результате ДТП, находясь при исполнении своих служебных обязанностей погибла медсестра Джангильдинской районной больницы Нурсауле Аскарова 1969 года рождения. Аскарова Нурсауле Буркитбаевна работала в одной больнице без перерыва. 33 года назад пришла после окончания Аркалыкского медицинского колледжа. С 1989 года работала в разных отделениях КГП «Джангельдинская РБ» , в последние годы — в качестве медсестры поликлиники. Была приветлива, доброжелательна. Коллегам и пациентам запомнилась профессионалом своего дела. Приносим искренние соболезнования семье, погибшей коллеги. Светлая память, Нурсауле Буркитбаевне», — говорится в аккаунте областного ведомства.

Вечером в Амангельдинском районе на трассе Торгай- Аркалык, возле села Кумкешу, по вине пьяного водителя легковой автомашины «Нива-Шевроле». Медработник от полученных травм скончалась на месте.

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