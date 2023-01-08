-33. Резкое понижение температуры принёс антициклон

С запада страны начал смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.

Столбики термометров опустятся: на западе, в центре страны до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики до 25-33 мороза, на востоке до 5-13 мороза, а на юге страны до 0-10 мороза.

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В Костанае ночью ожидается -32 градуса, утром -26, днём -22 градуса.

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