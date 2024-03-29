38 населенных пунктов без электричества. Аким Костанайской области поручил оперативно ликвидировать неполадки

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в Аркалыке провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионах, где объявлен режим ЧС.

Рассмотрены вопросы оказания социальной помощи, восстановления последствий паводка: связи, электроэнергии, дорожного сообщения, телефонии, санитарно-эпидемиологической обстановки и мн.другое.

За истекшие сутки силами МЧС и акиматов откачано более 116 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 5,8 тысяч мешкотар и 370 тонн инертного материала.

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В аварийно-спасательных работах задействованы 953 человека, 441 единица техники, 157 единиц водооткачивающих средств и 22 единицы плавательных средств, четыре воздушных судна.

Произошло отключение электричества в 38 населенных пунктах.

Кумар Аксакалов поручил оперативно проводить работы по ликвидации неполадок.

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