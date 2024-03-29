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38 населенных пунктов без электричества. Аким Костанайской области поручил оперативно ликвидировать неполадки

Фотография для новости 38 населенных пунктов без электричества. Аким Костанайской области поручил оперативно ликвидировать неполадки

Кадр из видео

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в Аркалыке провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионах, где объявлен режим ЧС.

Рассмотрены вопросы оказания социальной помощи, восстановления последствий паводка: связи, электроэнергии, дорожного сообщения, телефонии, санитарно-эпидемиологической обстановки и мн.другое.

За истекшие сутки силами МЧС и акиматов откачано более 116 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 5,8 тысяч мешкотар и 370 тонн инертного материала.

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В аварийно-спасательных работах задействованы 953 человека, 441 единица техники, 157 единиц водооткачивающих средств и 22 единицы плавательных средств, четыре воздушных судна.

Произошло отключение электричества в 38 населенных пунктах.

Кумар Аксакалов поручил оперативно проводить работы по ликвидации неполадок.

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