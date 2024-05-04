4 года условно — приговор организатору «пенной вечеринки»

В Узункольском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении временно исполняющей обязанности руководителя Молодежного ресурсного центра этого района.

Согласно материалам дела, именно она организовывала в райцентре Узунколь в августе прошлого года культурно-массовое мероприятие, так называемую «пенную вечеринку». Тогда удар током получил ребёнок.

Девочка 2014 года рождения была доставлена в костанайскую детскую областную больницу, врачи долго боролись за её жизнь, но в последствии она скончалась.

Сегодня сотрудницу молодежного ресурсного центра Узункольского района признали виновной. Но суд учел в качестве смягчающего обстоятельства, наличие у неё на иждивении малолетнего ребенка, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Приговор в законную силу не вступил.

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