Ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области: девочка скончалась

Девочка, пострадавшая во время пенной вечеринки в Костанайской области, скончалась, передает корреспондент Tengrinews.kz.

25 августа в поселке Узунколь 9-летняя девочка получила удар электрическим током во время мероприятия в честь Дня молодежи. Как стало известно, школьница скончалась утром 12 сентября.

Информацию о смерти ребенка подтвердил главный врач детской областной больницы Нурлан Ержанов. В эту клинику девочка была доставлена после происшествия.

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Жуткая трагедия произошла 25 августа этого года на центральной площади села Узунколь во время празднования Дня молодежи. Девочку ударило током, она сильно пострадала во время пенной вечеринки, организованной местным акиматом.

Тогда врачи оказали неотложную медицинскую помощь. Девочку госпитализировали в районную больницу. Полиция по данному факту начала досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних.

Ранее родители школьницы записали видеообращение, в котором просили, чтобы в Костанай направили квалифицированных врачей — нейрохирургов из Астаны, Алматы, Караганды, Шымкента.

Чиновников уволили в Узункольском районе

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