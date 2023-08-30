Девочку ударило током на пенной вечеринке. Чиновники уволены в Костанайской области

Происшествие, случившееся в Узункольском районе прокомментировал заместител акима области Ринат Мухаметкалиев.

Сообщаем, что данное мероприятие организовано частным предпринимателем по заказу акимата района.

По данному факту органами полиции проводятся следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица.

«В целом, ранее акимом области указывалось на необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности при проведении массовых мероприятий. В связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата», — сообщил заместитель акима области.

Напомним, девочку ударило током на пенной вечеринке.

Родители записали видеообращение с просьбой привлечь врачей из Астаны для оказания помощи девочке.

Комментарий областного управления здравоохранения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.