40 ДТП за два дня. Об ухудшении погоды предупредили полицейские водителей

За последние два дня в областном центре совершено более 40 ДТП, в которых владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб. Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП области Виталий Цой.

Полицейские напоминают о мерах безопасности на дорогах. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий: снегопад и гололед, что создает неблагоприятные условия для всех участников дорожного движения. Для недопущения дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций на дороге, водителям необходимо быть предельно внимательными при управлении автомобилем, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и состояния дорожного полотна.

«Перед выездом за пределы населенных пунктов тщательно проверять техническое состояние автомобиля. При появлении пешеходов на проезжей части помнить, что у пешеходов из-за зимней одежды может быть ограничен обзор. Пешеходам также следует соблюдать меры безопасности на дорогах. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться в отсутствии транспортных средств. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дороги. Участники дорожного движения должны помнить, что автомобиль остановить мгновенно невозможно, а в зимний период в условиях гололеда тормозной путь увеличивается в несколько раз. Соблюдение элементарных требований безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье», -отметил подполковник полиции.

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