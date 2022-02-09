Автомобили всмятку. В полиции прокомментировали ДТП на автодороге Костанай-Аулиеколь

Авария произошла 9 февраля в 8.40 часов на 27 километре автодороги Костанай-Аулиеколь. Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП области Виталий Цой.

35-летний водитель, житель Акмолинской области, управляя автомобилем «Лада Гранта» двигался в сторону города Костанай и совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем «МАН» под управлением 52-летнего водителя. Затем автомашина «Лада гранта» совершила столкновение со встречной автомашиной ВАЗ «2106» под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП 55-летняя пассажир автомобиля «Лада Гранта», а также водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 2106» 59-летняя женщина с различными телесными повреждениями доставлены в городскую больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

С начала года на территории области произошло 20 ДТП в которых 8 человек погибло и 18 получили ранения различной степени тяжести.

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