Автомобили всмятку. В полиции прокомментировали ДТП на автодороге Костанай-Аулиеколь

Авария произошла 9 февраля в 8.40 часов на 27 километре автодороги Костанай-Аулиеколь. Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП области Виталий Цой.
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35-летний водитель, житель Акмолинской области, управляя автомобилем «Лада Гранта» двигался в сторону города Костанай и совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем «МАН» под управлением 52-летнего водителя. Затем автомашина «Лада гранта» совершила столкновение со встречной автомашиной ВАЗ «2106» под управлением 33-летнего водителя.
В результате ДТП 55-летняя пассажир автомобиля «Лада Гранта», а также водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 2106» 59-летняя женщина с различными телесными повреждениями доставлены в городскую больницу.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.
С начала года на территории области произошло 20 ДТП в которых 8 человек погибло и 18 получили ранения различной степени тяжести.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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