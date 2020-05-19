400 тысяч тенге пропали с карты у костанайца. Оператор сотовой связи прокомментировал инцидент

На данный момент решается вопрос о возврате денежных средств и номера абоненту. Об этом в ответ на наш запрос сообщили в пресс-службе Beeline Казахстан.

«В компании инициировано разбирательство по данному кейсу. Выявлено нарушение регламентов со стороны работника компании. В его отношении уже приняты меры. Также, мы предприняли ряд технических корректировок во избежание повторения подобных инцидентов в дальнейшем. В ближайшее время будет решен вопрос по возвращению номера абоненту, а также возврату средств»,- сообщили в PR службе Beeline Казахстан.

Напомним, более 400 тысяч тенге пропали у костанайца с карты оператора связи.

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