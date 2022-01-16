41 тело похищено. Глава полиции Алматы рассказал о нападениях на морг

Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что из моргов Алматы было похищено 41 тело, передает Tengrinews.kz.

«Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было 7 нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами», — сказал Таймерденов на брифинге СЦК.

доставлены 225 погибших. Часть из них — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. В числе погибших 19 полицейских и военных. Ранее начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев сообщил, что всего по Казахстану 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 — сотрудники силовых ведомств. Во время чрезвычайного положения в морги былиЧасть из них — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. В числе погибших 19 полицейских и военных.

Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

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