41 тело похищено. Глава полиции Алматы рассказал о нападениях на морг

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Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что из моргов Алматы было похищено 41 тело, передает Tengrinews.kz.
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«Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было 7 нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами», — сказал Таймерденов на брифинге СЦК.
Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.
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