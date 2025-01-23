Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, который накануне поддержал требование штрафовать за прогрев авто более пяти минут, поделился результатами эксперимента.

21 января министр обещал журналистам, что оставит на ночь машину на улице, а утром прогреет её за пять минут. Этого времени, по его мнению, достаточно для любого северного региона.

Утром Ерлан Нысанбаев, как и обещал, снял видео. Приборная панель показала, что за бортом автомобиля -17 градусов. Министр завёл машину и поставил таймер.

«Есть разные мнения, но в целом придерживаюсь такой позиции или мнения, что 50 градусов достаточно, чтобы уже начинать движение. Но там есть небольшое условие: если доводите температуру до 50 градусов, то после начала движения, может, минут пять ещё на малой скорости нужно двигаться. Но 50 градусов – это нормально», – говорит на видео Ерлан Нысанбаев.

После трёх минут разогрева министр сказал, что двигатель уже работает очень мягко. После пяти минут он начал движение. На сколько прогрелся двигатель, осталось неизвестно.

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