50 заявок поступило от жителей «Костанай-2» в дежурную службу

В ситуационный центр «Айкомек» с ночи сегодняшнего дня поступило 50 заявок по причине подтопления грунтовыми водами во дворах частных домов.

Оперативно, силами 6 подрядных организаций были задействованы 20 единиц техники, которые в порядке очереди по заявкам устраняют воду с улиц: Энгельса, Белинского, Спартака, Тургенева.

Выполнено 15 заявок работа ведётся круглосуточно.

Напомним, в редакцию обращаются люди, проживающие в домах в микрорайоне «Костанай-2».

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