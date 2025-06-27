Использование «дропов», или подставных лиц, представляет серьезную угрозу для различных секторов экономики Казахстана. Об этом говорится в отчёте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В агентстве сообщили, что «дропы» используются для создания видимости легальности операций и усложнения процесса выявления реальных бенефициаров, что особенно актуально в финансовом секторе, где через их счета проводятся транзакции с использованием банков, платежных организаций, электронных кошельков и криптовалютных платформ.

«Злоумышленники оформляют счета на подставных лиц для проведения операций по дроблению крупных сумм, перевода средств за границу или обналичивания через банкоматы и обменные пункты, обходя механизмы финансового мониторинга. В игорной индустрии «дропы» маскируют незаконные доходы под выигрыши через онлайн-казино и платформы для ставок. Подобные схемы нередко используются для обналичивания средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, поскольку позволяют быстро и с минимальным контролем интегрировать наличные», — отметили в агентстве.

Злоумышленники активно привлекают уязвимые группы населения, такие как студенты, пенсионеры и безработные, которые предоставляют свои данные за небольшое вознаграждение, не осознавая рисков и последствий.

«Злоумышленники используют тактику дробления крупных сумм на небольшие транзакции, которые проводят через счета «дропов» в банках, платежных системах или игровых платформах. Привлечение нескольких уровней посредников затрудняет отслеживание и анализ цепочки транзакций. За небольшое вознаграждение вовлекают в преступные схемы студентов, пенсионеров, безработных или лиц с низкой финансовой грамотностью. В ряде случаев злоумышленники используют обман или давление, убеждая «дропов» в «легальности» их действий», — отметили в АРРФР

В агентстве сообщили о мерах, принимаемых в Казахстане. Банки уже применяют меры заградительного характера, отказывая в проведении операций, когда видят ее рисковый характер или непрозрачность деятельности клиента;

«Ужесточены требования к проверке клиентов при открытии банковских карт, введена биометрическая идентификация новых клиентов. Во всех банках установлены ограничения по выпуску до 5 платежных карт на одного клиента, в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг. Ранее выявлялись факты наличия у одного клиента до 500 карт. В результате число держателей более 10 карт сократилось с 10 тысяч до 1 тысячи клиентов», — сообщили в Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Инициированы поправки, устанавливающие ответственность за использование банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений.

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