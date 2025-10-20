В Казахстане сохраняется серьёзный дисбаланс в стоимости услуг водоснабжения между регионами. По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ, в городах средний тариф на питьевую воду составляет около 100 тенге за кубометр, тогда как в некоторых сельских населённых пунктах эта сумма достигает 5 000 тенге. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков на пресс-конференции в СЦК.
Пример Костанайской области
В Костанайской области водоснабжение сельских населённых пунктов осуществляется через групповые водопроводы протяжённостью до 1 000 километров. Расходы на их содержание, доставку и очистку воды напрямую влияют на формирование тарифа.
«При этом даже внутри одного района стоимость услуг может значительно отличаться. Так, жители сёл, включённых в перечень социально поддерживаемых населённых пунктов, оплачивают воду по усреднённому тарифу — около 100 тенге за кубометр. А вот жители сёл, не входящих в этот перечень, вынуждены платить полную стоимость услуги, что вызывает социальное недовольство и финансовое напряжение среди населения», — сказал Бакытжан Жунисбеков.
Новые меры для выравнивания тарифов
Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, новые нормы, вступившие в силу в 2025 году, позволяют усреднить размер оплаты населения за 1 кубометр воды в пределах региона. Согласно утверждённой методике, местные исполнительные органы (МИО) теперь имеют право устанавливать тарифы в пределах среднего уровня по республике, что должно снизить разрыв между городом и селом.
Такая мера, по словам специалистов, направлена на формирование справедливой системы водоснабжения, где доступ к чистой воде будет обеспечен по разумной и посильной цене для всех категорий граждан, независимо от места проживания.
