56 раз превысил скорость на миллион тенге. Россиянина установила система «Автоураган».

В Костанайской области аппаратно-программными комплексами зафиксировано более 57 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Для выявления «опасных водителей» и злостных нарушителей правил дорожного движения с апреля месяца в Костанайской области запущена программа “Қорғау”, установленная на планшетах патрульных полицейских и интегрированная с аппаратно — программными комплексами «Автоураган».

Так, 9 октября в Костанае сотрудники патрульной полиции, с помощью «Қорғау» установили 38-летнего водителя автомашины «EXEED», гражданина РФ, который за 5 месяцев, 56 раз превысил скорость и попал в объектив «Автоурагана». Сумма штрафов превысила 1,2 млн. тенге.

В этот же день сотрудниками управления полиции города Рудного проведена работа по задержанию автомашины марки «Ваз 21099», которой управлял также россиянин 1982 г.р. Автоматическими средствами фиксации выявлено 7 нарушений ПДД водителем, на сумму 207 тысяч тенге.

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10 октября в областном центре, остановлено транспортное средство «Киа», под управлением гражданина Азербайджана 1974 года рождения, 9 раз превысившего скорость, на сумму 172 тысяч тенге.

По словам первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексея Милюка, внедрение цифровизации — это прямой шаг к обеспечению принципа неотвратимости наказания и повышения уровня дорожной безопасности. При этом также минимизируются факты коррупции. С начала текущего года, по области аппаратно-программными комплексами зафиксировано более 57 тысяч нарушений ПДД, на сумму 485 миллионов тенге.

За последние два дня, за отсутствие страхового полиса к ответственности по статье 230 КОАП РК, привлечено 60 водителей, с наложением штрафов на сумму более 1,1 миллиона тенге. 38 автомобилей водворены на штраф стоянки.

«Кроме того, в ведомстве напоминают, что иностранные граждане, временно либо постоянно проживающие, обладают не только правами, но и обязанностями наравне с гражданами Республики Казахстан. Так, в соответствии с миграционным законодательством, за неоднократные нарушения законов, в том числе за систематические нарушения ПДД, в отношении них может быть применена процедура сокращения сроков временного либо постоянного пребывания, вплоть до выдворения их из страны, в административном порядке», — отметил Алексей Милюк.

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