6-месячный ребёнок пострадал в ДТП на трассе «Костанай-Тобыл»

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 мая около 12.20 часов на автодороге Костанай — Тобыл.
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Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «КИА» двигался в сторону города Тобыл.
«Он неправильно выбрал скорость движения. Не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Фольксваген гольф» под управлением 31 водителя. В результате ДТП шестимесячный ребенок и его мать, которые находились в автомобиле «Фольксваген» получили ушибы различных частей тела и обратились в больницу», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Назначено СМЭ для установления тяжести телесных повреждений, после чего будет дана квалификации правонарушения.
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