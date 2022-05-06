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6-месячный ребёнок пострадал в ДТП на трассе «Костанай-Тобыл»

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 мая около 12.20 часов на автодороге Костанай — Тобыл.

Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «КИА» двигался в сторону города Тобыл.

«Он неправильно выбрал скорость движения. Не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Фольксваген гольф» под управлением 31 водителя. В результате ДТП шестимесячный ребенок и его мать, которые находились в автомобиле «Фольксваген» получили ушибы различных частей тела и обратились в больницу», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Назначено СМЭ для установления тяжести телесных повреждений, после чего будет дана квалификации правонарушения.

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