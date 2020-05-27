60 процентов. Таков рост заболеваемости коронавирусом в области за прошедшую неделю

В Костанайской области зафиксирована вторая смерть больного коронавирусом. Ей стала 55-летняя женщина из Житикары. Как оказалось, заболевшая проживала в одном подъезде с ранее инфицированным. Этот случай лег в общую статистику роста уровня заболеваемости в регионе. На прошлой неделе он достиг 60 процентов, передает alau.kz

Рост заболеваемости коронавирусом в Костанайской области фиксируют еженедельно. Если три недели назад прирост больных был 22 процента, то теперь сразу 60. На сегодня инфицированных в регионе — 131 человек. Причем сегодня появилась информация о новом летальном случае.

Но даже на фоне таких новостей речи о возвращении к прежним мерам ужесточенного карантина в регионе пока не идет. Наоборот, впереди ожидается открытие новых объектов, среди которых могут оказаться детские лагеря.

«Предварительно 3 лагеря, которые предназначены для детей-сирот в первую очередь и детей, оставшихся без попечения родителей, мы разрешение, наверное, дадим. Небольшое количество детей – где-то 400 мы примерно посчитали, мы, наверное, дадим. По остальным будем смотреть по ситуации», — сообщил Архимед Мухамбетов, аким Костанайской области.

А вот вопрос об увеличении числа посетителей в ресторанах и кафе будут рассматривать только 8 июня. Пока же на эти объекты, а также магазины, рынки и общественный транспорт направляют только рейдовые группы с проверками.

«Соблюдение режима карантина проверяют 40 мониторинговых групп в составе сотрудников акимата, местной полицейской службы, управления контроля качества товаров и услуг, которыми проведено более 14 тысяч проверок. При этом выявлено 267 нарушений карантинного режима. Органами внутренних дел виновных привлекли к 274 штрафам»,- рассказал Архимед Мухамбетов.

Но если рейды призваны сократить угрозу распространения вируса, то установить точное число заболевших в регионе помогут дополнительные лаборатории. Появление уже пятой по счету запланировано этим летом.

«До середины июня на базе Национального центра экспертизы планируется открыть дополнительную лабораторию до 400 исследований в сутки. Сейчас ERG выделила деньги – более 30 миллионов тенге. Уже заплатили. Оборудование прибудет. Итого 5 лабораторий будут проводить тестирование мощностью более 2000 исследований в сутки. Это достаточно для нашей области»,- сказал аким региона.

Ожидается в нашей области и появление нового медицинского оборудования, а также средств защиты. Среди них 20 дефибрилляторов, 2 анализатора газа в крови, 30,5 тысяч защитных очков и 800 тысяч медицинских масок. До конца этой недели в регион поставят 9 тысяч противочумных костюмов. Все эти средства распределят по блокпостам, инфекционным, провизорным и карантинным стационарам.

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