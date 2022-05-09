Капремонт на дорогах Костаная в этом году делать не будут

Два с половиной миллиарда тенге выделено в этом году на ремонт улиц областного центра. К работе в этом году приступили раньше обычного, благодаря тёплой погоде.

В этом году на ремонт улиц Костаная выделяется 2,6 миллиарда тенге. К работам из-за тёплой погоды приступили на неделю раньше обычного. Капитальный ремонт нигде проводить не будут, а средний запланирован на 15 улицах.

«У нас здесь предусмотрено 2 договора, один переходящий с прошлого года, сумма 301 миллион тенге. Планируется отремонтировать три улицы — из них одна отремонтированая улица — Кубеева, от Каирбекова до моста. В данный момент работают в границах по улице Каирбекова-Маяковского, в границах от улицы Тауельсыздык до Хакимжановой. Планируемое заверешение за 3-4 дня и перейти на улицу Бородина», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

По договору этого года ТОО «Ван» отремонтирует 12 улиц. На эти цели выделяется 729 миллионов тенге. Работы запланированы на улице Гоголя — в границах от Набережной до Чехова. Средним ремонтом охватят и улицу Рабочую — от Бородина до Складской. Свежее полотно появится на улице Кобланды батыра — от Орджоникидзе до Киевской, вместе с кольцом.

«Следующий договор у нас также этого года с ТОО «Ван». Средним ремонтом методом ресайклирования на 729 миллионов тенге планируется отремонтировать 24 улицы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и перевести их в асфальтобетонное покрытие», — сообщает Омаров.

Не оставят без внимания и дворовые территории. Запланированы работы в шестидесяти городских дворах. По десяти адресам уже ведется работа. На эти цели выделяется 829 миллионов тенге.

Ведутся работы и по нанесению дорожной разметки. Подрядчик из Караганды уже завершил этот процесс на улицая Абая, Победы, Амангельды и Тауельсыздык. Краска для этого используется специальная, светоотражающая. Этот вид работ будет вестись в Костанае до конца лета.

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